Reggina: Torrisi e il derby con il Messina. Le dichiarazioni del tecnico

Il tecnico Torrisi ai microfoni di radio Febea parla del derby con il Messina: “Partiamo dal presupposto che il derby con il Messina è la partita della nostra gente, dei reggini, dei nostri tifosi. Una gara totalmente diversa dalle altre, qualora venisse detto il contrario non sarebbe la verità. Lo sappiamo ed è ben impresso nella mente. Questa è una squadra che fino a oggi ha fatto qualcosa di straordinario, partendo da una situazione non ottimale. Hanno cambiato il tecnico, quindi probabilmente con qualche idea diversa anche dal punto di vista tattico.

Per noi questi devono essere spunti, match che non va preparato molto sul piano tattico e quindi l’aspetto mentale diventa fondamentale ed è su quello che si sta lavorando tanto. Ci sono undici finali, sappiamo quanto ci giochiamo ogni gara, consapevoli di quello che i ragazzi hanno dato fino al momento per raggiungere questa posizione, perchè le nostre vittorie non sono mai arrivate per grazia ricevuta.

La cosa più bella che puoi sentirti dire dalla tua Curva è: ‘siete come noi, non mollate mai’. Io mi rivedo nei valori dei tifosi, si lavora per il risultato. Adesso arriva questa partita dove nulla può essere sbagliato e sono sicuro che la Reggina renderà orgogliosi i propri sostenitori e probabilmente qualcuno ricorderà pure i festeggiamenti del Messina dopo la vittoria nella partita di andata, c’è stata anche qualche bottiglia di prosecco. Basterebbe solo questo. Abbiamo il dovere di infiammare le 6-7-8 mila presenti al Granillo e dobbiamo essere noi ad incentivarli a tifare, dipende dal nostro approccio, dal nostro atteggiamento. Se sei feroce la gente di acclama e qualsiasi squadra avversaria secondo me potrebbe avere il destino segnato”.