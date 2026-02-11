Reggina: Torrisi sulle dichiarazioni pre-Ragusa. La stampa, il malcontento, le critiche

Nel lungo intervento a radio Febea, mister Torrisi è tornato sulle dichiarazioni rilasciate prima della gara contro il Ragusa, facendo delle precisazioni: “Le dichiarazioni in conferenza? Probabilmente mi sono espresso male e mi dispiace, poi ci sono quelli a cui piace strumentalizzare, forse per attirare l’attenzione su di sè, sulla propria pagina, non so. Allora cerco di chiarire. Ho detto che tutti insieme dobbiamo provare a raggiungere questo obiettivo, con ambizione, essendo uniti diventiamo invincibili e quando parlo delle componenti metto anche la stampa, tutto quello che c’è attorno alla Reggina.

Questo è diverso dal voler far passare il messaggio che non ci devono essere le critiche, ci mancherebbe, le critiche devono esserci perchè fanno parte dell’onestà di chi fa questo lavoro, del giornalista, dell’opinionista. La non buona prestazione di Ragusa è un dato oggettivo, questa è una critica costruttiva, altrettanto onesto è stato sottolineare l’importanza della vittoria, rispetto a chi ci è già andato in quel campo senza riuscirci.

A chi dice che giocando così non si vince il campionato, ricordo che intanto abbiamo portato a casa i tre punti, così come accaduto a Enna, a Paternò, sono invece questi i successi che poi ti portano a vincerlo. La forza di questa Reggina è quella di sapersi adattarsi alla partita e questo bisogna riconoscerlo. Contro la Nissa, una delle squadre più forti di questo campionato, ci siamo imposti per gioco e mentalità ed è successo anche altre volte. E poi voglio ribadire un concetto: per me la prestazione non è circoscritta solo all’estetica, ma anche alla ferocia, alla capacità di leggere le partite, la voglia, al difendersi bene, andare in avanti, avere fame. Forse qualcuno si è abituato a vedere una Reggina sempre vincente, dimenticando che prima questo non succedeva. Quando parlavo di stampa, volevo intendere che insieme alle giuste critiche, vanno ribaditi anche i meriti”.