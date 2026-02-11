Reggina: Torrisi analizza la prestazione di Ragusa. ‘Un calo? Vi spiego’

A quattro giorni dal derby con il Messina, mister Torrisi è intervenuto ai microfoni di radio Febea: “Nell’intensità non è stata una nostra buona prestazione, siamo stati un pò molli. Non mi aspettavo una grande partita per i motivi che più volte abbiamo detto, forse troppa sufficienza nella prima parte. Nella ripresa si è cercata da subito la giocata in avanti, evitando di andare da una parte all’altra.

Il risultato è comunque pesante, importante e rende l’idea di quanto sia forte questa squadra, visto che tutte le altre non sono riuscite a vincere qui. Siamo stati più bravi degli altri probabilmente e credo che questa bisogna sottolineare, esaltare. Inutile girarci attorno, non abbiamo fatto una buona gara, però non potevamo fare qualcosa di diverso, gioco spezzettato, interruzioni, campo difficile e per questo che la prestazione va contestualizzata alla situazione, risultato compreso. Il calcio piazzato sapevamo poteva essere un fattore, quello più importante, e infatti così si è ottenuto il massimo.

Calo fisiologico? Non stiamo riuscendo a mantenere le distanze come prima, con la stessa continuità, ma assolutamente nessun calo fisiologico, perchè nelle ultime due gare abbiamo attaccato fino alla fine cercando sempre la vittoria. Ricordate la sconfitta con l’Athletic Palermo? Dopo aver subìto il 2-3 eravamo quasi impotenti nell’andare a costruire azioni per arrivare al pareggio. Oggi non è così.

Quando le critiche vanno sulla prestazione, quindi oggettive e costruttive, sono motivo di crescita. Ritengo sia più un leggero calo mentale, lavorandoci con lo staff la risolviamo. Pur non accettandolo, quando si vincono così tante partite consecutivamente, subentra una consapevolezza in più che sfocia nella sufficienza”.