Reggina: con l’amaranto dentro, bravi e affidabili. I fratelli Girasole

“La sintonia con mio fratello non ha bisogno di essere allenata, basta un‘o sguardo“. La dichiarazione di Domenico Girasole in conferenza stampa, accompagnata da una espressione carica di emozione e soddisfazione, dice tutto. Il gol realizzato dal difensore amaranto, ha regalato alla Reggina tre punti di platino, troppo preziosi per la classifica.

È uno di quei calciatori che ogni allenatore desidera sempre in squadra: un professionista esemplare che, pur parlando di Serie D, sta vivendo probabilmente la sua migliore stagione in amaranto, dimostrando affidabilità e maturità in fase difensiva e la solita abilità in quella offensiva. Nel corso degli anni, infatti, Domenico Girasole si è spesso distinto per la sua capacità di farsi trovare pronto in area avversaria (qualità da attaccante di razza), ma in questo campionato ha saputo mettersi in luce anche per continuità di rendimento in quella zona di campo di sua maggiore competenza, mostrando grande solidità difensiva. Il suo rendimento è cresciuto ulteriormente grazie all’intesa con il fratello Rosario, centrale, più giovane di sei anni e che grazie alle sue caratteristiche, differenti da Domenico, riesce a esserne assolutamente complementare.

Leggi anche

Eppure il nuovo inizio con la Reggina per Rosario Girasole non è stato semplice. Rientrato alla base dopo avere effettuato il percorso nel settore giovanile amaranto e l’esperienza alla Ternana, è rimasto fuori dalle scelte iniziali per tutta la prima parte di stagione. Ma con l’arrivo di mister Torrisi, la sua storia è cambiata insieme a quella della squadra. Il tecnico ha dato una nuova visione e nuova disposizione tattica e l’inserimento di Rosario Girasole ha avuto un impatto importante, combaciante con una esplosione di vittorie consecutive, permettendo all’allenatore catanese di potersi muovere più liberamente con la scelta degli Over.

Purtroppo, però, il prossimo incontro, quello del derby contro il Messina non vedrà Rosario in campo. Il difensore è stato squalificato e dovrà saltare un match che, per lui, immaginiamo abbia un significato particolare, perchè reggino, perchè cresciuto nel settore giovanile amaranto e perchè avrebbe voluto giocare quell’incontro atteso da tutti, calciatori e tifosi. Non era presente neppure in occasione della partita di andata. Ci penserà il fratello Domenico a non farlo rimpiangere.