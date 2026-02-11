Reggina: il capitano Barillà sul metodo Torrisi, le concorrenti e il derby con il Messina

"Ho abbracciato Domenico Girasole perché ero felice come se avessi segnato io"

Dopo una lunga serie di infortuni, il capitano Nino Barillà è tornato a disposizione di mister Torrisi. A quattro giorni dal derby con il Messina, ha parlato a Gazzetta del Sud: “Sì, ho un buon rapporto con tutti. Siamo veramente una famiglia. Quando mi viene chiesto di dare un consiglio non mi tiro indietro. Abbiamo in rosa diversi ragazzi che ci stanno regalando diverse soddisfazioni”.

“Domenica ho cercato di sostenere chi è sceso in campo. È stato un match complicato risoltosi nel finale. Non molliamo mai, ci crediamo e anche con Enna e Gelbison il risultato si era sbloccato negli ultimi minuti. A Castelnuovo Cilento è toccato, invece, a me segnare dagli undici metri. Appena entrato, mi sono preso un’importante responsabilità. Il pallone pesava e per fortuna è finito dentro la porta. Al netto delle difficoltà, contro il Ragusa abbiamo meritato i tre punti. Domenico Girasole ha trovato il varco giusto e l’ho abbracciato perché ero felice come se avessi segnato io“.

Cosa vi ha portato Torrisi?

“Una ventata nuova all’ambiente e una diversa metodologia negli allenamenti rispetto al passato. Ne avevamo bisogno dopo l’avvio poco brillante. Ci ha dato la carica, facendoci rimanere sul pezzo. Non si accontenta, ci chiede di dare il massimo, anche quando siamo in vantaggio di tre reti. Pretende molto da noi ed è giusto così. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati non possiamo abbassare la guardia“.

“Su chi faremo la corsa? Su noi stessi. Il destino è nelle nostre mani. Non guardiamo alle nostre dirette concorrenti. Viviamo alla giornata, senza stilare tabelle. Siamo a due lunghezze dalla vetta, la rimonta è stata strepitosa, però non si è ancora completata. Sappiamo di dover lottare fino all’ultima goccia di sudore e ci auguriamo di lasciare l’attuale categoria. Con il Messina scenderemo in campo con grande concentrazione, puntando a regalare un’altra gioia ai nostri tifosi. Va riscattato il ko dell’andata”.