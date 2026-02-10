Reggina: la saggezza della Curva Sud e l’invito al rispetto verso i tifosi messinesi assenti

“Domenica è il giorno del Derby dello Stretto: la spinta di tutti sarà fondamentale. La Curva Sud si sta preparando al meglio per sostenere la squadra e far sentire il proprio appoggio.

Sarà allestita una coreografia che coinvolgerà il primo ed il secondo settore della curva. Vi invitiamo a riempire i gradoni della Sud con anticipo, per organizzarci al meglio e garantire un’atmosfera eccezionale.

Confidiamo nella vostra maturità e impegno, per presentarci in maniera impeccabile e dare il massimo.

AVANTI CURVA SUD TRASFERTE LIBERE PER TUTTI

I rivali di sempre non saranno presenti: trasferta vietata! Esprimiamo il nostro rammarico e la nostra solidarietà per l’assenza dei tifosi messinesi. Invitiamo la tifoseria tutta ad evitare cori o sfottò verso i rivali assenti, dando invece un segnale di rispetto e maturità.

Siamo contrari a queste decisioni che uccidono la passione. Il divieto non risolve i problemi. Siamo ostaggio di leggi repressive e continueremo a combatterle fino alla fine.

Siamo certi che Reggio risponderà ancora una volta, seguendo la linea della curva e continuando, accanto a noi, la lotta contro questo calcio che non ci appartiene.

No al calcio moderno!

LIBERI DI ESSERE ULTRAS!

CURVA SUD – Diffidati Liberi