Reggina: alla ripresa, buone notizie dall’infermeria
Il derby con il Messina non potrà giocarlo Rosario Girasole, squalificato
11 Febbraio 2026 - 10:41 | Redazione
La Reggina si prepara ad affrontare il derby contro il Messina con un’importante assenza. Rosario Girasole, difensore centrale che negli ultimi mesi ha dato grande affidabilità al reparto, sarà costretto a saltare la sfida per squalifica. La sua è un’assenza notevole, considerando anche lo status, che solitamente permette a mister Torrisi di sfruttare un Over in più tra i calciatori di movimento.
Nonostante questo, Torrisi può sorridere per i ritorni in gruppo di alcuni giocatori. Buone notizie arrivano da Di Grazia e soprattutto Ferraro che la scorsa settimana aveva svolto solo un allenamento, ora è pienamente recuperato, mentre l’sterno dovrebbe aver superato i suoi problemi fisici ed è nuovamente a disposizione.
C’è anche Desiato, già in buone condizioni fisiche ma non convocato per il match di Ragusa e Verduci, fermo da tempo, finalmente pronto a rientrare nel gruppo. La situazione è ancora un pò incerta per Bevilacqua, che continua a lottando con alcuni problemi fisici. Presente il giovane Macrì, dopo aver superato l’influenza, potrebbe essere tra i protagonisti nel derby.