Nuova Igea, Bonina: ‘Le partite della Reggina hanno sempre maxi recuperi’

Nuova Igea in testa alla classifica, seppur con un vantaggio minimo rispetto a chi insegue. Il campionato è entrato nel vivo e ben cinque formazioni nel giro di tre punti sentono aumentare la pressione con il trascorrere delle giornate. Il presidente Bonina su Gazzetta del Sud parla delle avversarie, ma sulla Reggina comunica un dato che non rappresenta affatto un vantaggio per gli amaranto. Il primo passaggio è sul prossimo avversario, il Sambiase. Dichiarazioni riprese da goalsicilia.it: “Sarà una gara cruciale per il nostro cammino, un autentico crocevia che peserà tantissimo nell’economia del torneo. Se riusciremo a vincere, avendo poi il Paternò in casa, metteremmo un tassello importante nella corsa alla Serie C, presentandoci in posizione privilegiata ai due scontri diretti consecutivi contro Nissa e Reggina“.

“Le partite della Reggina hanno sempre maxi recuperi, la Nissa invece a Vibo Valentia ha vinto con un gol segnato in fuorigioco. Bisogna fare maggiore attenzione, la stessa che vedo, anche troppo esagerata, nei nostri confronti. Attaccare l’Igea Virtus è diventata ormai una cattiva abitudine, ma non ci stiamo più a essere vittime sacrificali di questo gioco al massacro. Siamo la capolista e meritiamo rispetto dentro e fuori dal campo”.

Basta guardare i tabellini delle partite in cui la Reggina ha vinto allo scadere, per comprendere che l’eventuale maxi recupero, così come segnalato dal presidente della Nuova Igea, avrebbe solo potuto danneggiare gli amaranto rischiando il pareggio, visto che contro l’Enna il gol di Ferraro è arrivato all’87°, con la Gelbison quello di Barillà al minuto 89 e con il Ragusa al 90° con Domenico Girasole.