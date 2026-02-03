Reggina: indovinate chi è stato votato come migliore in campo? Troppo facile

Nella giornata in cui non si è vista la migliore Reggina, con gli amaranto andati sotto nel punteggio contro il Savoia e poi capaci di rialzarsi sfiorando anche il gol del vantaggio, chi ha mantenuto gli standard prestazionali sempre altissimi è Luca Ferraro.

Leggi anche

Dentro la sua prestazione si segnalano l’immancabile impegno, la capacità di fare reparto da solo, un colpo di tacco che sbattendo sul braccio di un difensore meritava di avere a proprio favore un calcio di rigore non concesso, una spettacolare rete in rovesciata annullata per fuorigioco, il gol del pareggio con una bella torsione di testa e quella clamorosa rincorsa da un’area all’altra per contrastare Umbaca che in ripartenza si era presentato a tu per tu davanti a Lagonigro. La scelta della community di whatapp non poteva essere diversa: “É Luca Ferraro il migliore in campo della gara con il Savoia, scelto dalla community di WhatsApp“.

Intanto dall’infermeria si attendono notizie riguardo il problema al ginocchio per Di Grazia, uscito dal match dopo soli trenta minuti.