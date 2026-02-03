Reggina: mister Torrisi spiega il perchè di quel primo tempo

L’analisi di mister Torrisi in conferenza stampa: “La squadra ha approcciato bene alla gara. Purtroppo poi il gol preso evidentemente ci ha disarmato a livello mentale per un errore di lettura su una marcatura individuale e da quel momento il Savoia si è costruito la prestazione, noi invece siamo andati in affanno. Mettiamoci pure l’infortunio di Di Grazia con Edera entrato in campo senza potersi riscaldare, ci stanno quei minuti di poca lucidità. Ma nel finale di tempo e per tutto il secondo i ragazzi hanno dimostrato maturità iniziando a invadere la loro metà campo, fraseggiando, giocando e chiudendoli.

In questa giornata vanno fatti i complimenti a tutti i reggini. Ci hanno fatto vivere novanta minuti che con la serie D c’entrano poco. Tutti, nessuno escluso, tribuna e Curva Sud. Questa è l’ennesima dimostrazione che la Reggina non può stare in questa categoria. Siamo stati applauditi a fine gara, questo significa che hanno apprezzato la nostra prestazione. Ferraro aveva speso tanto a livello fisico e secondo prassi è stato sostituito da Guida. Il campo? Forse su un terreno più asciutto ci avrebbe agevolati nella velocità di trasmissione della palla, ma non credo abbia determinato molto.

Il concetto in generale rimane identico a quello di sempre. Pensare partita dopo partita, Ragusa sarà una partita importante come lo era questa. Siamo arrivati alla gara con il Savoia con la consapevolezza che non bisognava intanto perderla, qualunque altro risultato ci avrebbe consentito di giocarcela con tutte le altre. A differenza dello scorso anno dove si potevano perdere punti solo negli scontri diretti fra Siracusa e Reggina e non con le altre (con tutto il rispetto), adesso i punti si perdono con tutti, per questo anche il pareggio risulta prezioso. A novembre eravamo a dieci punti dal Savoia, oggi siamo alla pari”.