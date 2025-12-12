Reggina-Milazzo: designato il direttore di gara. C’è un precedente

Alla vigilia di questo campionato Reggina-Milazzo, arrivati alla penultima di andata, sarebbe stata individuata come una gara alla portata degli amaranto senza mai poter immaginare una classifica totalmente ribaltata tra le due compagini e che vede oggi i siciliani al terzo posto. Per il match al Granillo valido per la sedicesima giornata, in programma domenica 14 dicembre alle ore 14,30, è stato designato l’arbitro Lorenzo Moretti di Cesena e sarà coadiuvato dai signori Francesco Di Leo di Policoro e Federico Marvulli di Matera.

Il precedente

C’è un precedente con la Reggina, risale allo scorso 26 gennaio 2025 con gli amaranto che si imposero a Ragusa con il punteggio di 0-1.