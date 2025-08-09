Reggina: superate le 1000 tessere. Viaggia in maniera spedita la campagna abbonamenti

L’effetto dei nuovi acquisti si fa sentire anche al botteghino. La campagna di rinnovo abbonamenti della Reggina procede a passo spedito e oggi ha toccato un traguardo importante: 1.029 tessere sottoscritte.

La giornata è stata caratterizzata anche dalla pubblicazione del calendario della prossima stagione di Serie D, che vedrà gli amaranto debuttare in trasferta contro il Favara. Un annuncio che ha contribuito a mantenere alto l’entusiasmo della tifoseria, già rinvigorita da una campagna acquisti di spessore.

Parallelamente prosegue la prevendita per l’amichevole di domenica all’Arechi contro la Salernitana. Nel settore ospiti risultano acquistati circa 70 biglietti, segnale di un interesse crescente anche per il primo test di rilievo della squadra di mister Trocini davanti al pubblico di casa.

La società guarda con ottimismo ai prossimi giorni, puntando a incrementare ulteriormente il numero di abbonati in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

“Come due cuori innamorati battono all’unisono, oggi sono 1029 i cuori amaranto che pulsano insieme.

E il tuo cuore… batte con noi?“. Questo lo slogan che ha contrassegnato la grafica di oggi, al termine della terza giornata di rinnovo degli abbonamenti.