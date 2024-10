Reggina: per Mimmo Toscano tutto iniziò da Rende

Sette vittorie consecutive, l’ultima senza neppure scendere in campo. La Reggina viaggia in maniera spedita e tiene a debita distanza le dirette concorrenti. Un errore, però, pensare che la parte più complicata del calendario sia stata superata, la pensa esattamente così anche mister Toscano che invita tutti a mantenere sempre altissima la concentrazione perchè come ama dire “la buccia di banana è sempre dietro l’angolo”.

Il prossimo ostacolo da superare è il Rende, squadra che staziona nella parte bassa della classifica ma in crescita nelle ultime settimane. Va affrontato con i dovuti accorgimenti e sempre come fosse l’avversario più forte. Per Mimmo Toscano una gara in qualche modo più particolare delle altre, abitando a cinquanta metri dallo stadio dei biancorossi ma anche perchè la sua carriera di allenatore ha preso il via proprio dalla Berretti del Rende nella stagione 2006-2007.

