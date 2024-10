Reggina, Minasi: ‘Nessuno si vuole fare calpestare, ho fatto l’impossibile’

Tra le istituzioni presenti alla manifestazione pro Reggina all’Oreste Granillo, anche la senatrice Tilde Minasi: “Abbiamo subìto un torto, spero si possa arrivare ad una soluzione e quindi riportare il club dove merita. Credo si possa ribaltare l’ultima sentenza e quindi fiducia verso il Consiglio di Stato. Ringrazio questi meravigliosi ragazzi sempre vicini alla squadra, nessuno si vuole fare calpestare. Abbiamo cercato di fare l’impossibile, ma al momento non ci siamo riusciti, la Reggina ha subìto una vera ingiustizia, non è corretto nei confronti della tifoseria e della città. Non dobbiamo perdere le speranze, ripeto, ho fatto di tutto con il Ministro Abodi e con Gravina, spero arrivi una soluzione diversa dal Consiglio di Stato. Buttare fuori una società sana è assurdo. Dilettanti? E’ l’ultima ipotesi verso la quale non vorremmo arrivarci, ma ci faremo trovare pronti“.

