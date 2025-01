Reggina: il presidente Minniti si sbilancia sull’arrivo di De Felice

Una vittoria di estrema importanza quella conquistata dalla Reggina contro il Ragusa dopo una buona prima parte e una seconda di sofferenza. Decide Ragusa alla settima marcatura stagionale. Il presidente Virgilio Minniti a radio Febea:

Leggi anche

“Vittoria importante, pensiamo a una partita per volta, oggi abbiamo vinto contro il Ragusa e la prossima penseremo all’Acireale. Lo scontro diretto con il Siracusa lo giocheremo al Granillo, davanti ai nostri tifosi che voglio ringraziare ancora una volta, erano in tanti anche oggi. Barranco si è battuto molto, non ha segnato anche se lo aveva fatto, vorrei rivedere la posizione, non mi sembrava fuorigioco.

Leggi anche

L’arrivo di de Felice

“Il nuovo attaccante? Diciamo che ci sono segnali positivi, speriamo a breve di potervi dare una buona notizia. Vabbè dai ci siamo…”