Reggina: il Modena vuole Corazza, Taibi inserisce un secondo calciatore

Lo scriviamo ormai da diverse settimane. Nonostante la numerosa concorrenza o clamorosi ribaltoni, il Modena dovrebbe avere Simone Corazza come l’attaccante della prossima stagione. I canarini lo hanno cercato per primi, lo vogliono insistentemente, ma devono far fronte alla richieste del calciatore oltre che a quelle della Reggina. Una trattativa che sembrava chiusa, è al momento in stand by, per una serie di incastri che ancora non hanno trovato la definitiva sistemazione.

E dai colleghi de Il Resto del Carlino, arriva una indiscrezione riguardo il rinvio di un passaggio che tutti pensavano avvenisse la settimana che si sta per concludere. E cioè l’inserimento della Reggina nella trattativa di Alberto De Francesco, centrocampista di qualità, ma che in amaranto ha trovato pochissimo spazio e che non rientra nei programmi tecnici futuri. Potrebbe essere questo l’ultimo tassello da sistemare, sempre che vi sia la disponibilità del Modena.