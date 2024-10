Reggina-Monopoli: biglietti, abbonati e prevendita. Il comunicato della società

Le domande più ricorrenti è stato il pezzo di questa mattina sul nostro giornale. Le stesse che oltre a giungere alla nostra redazione, arrivano anche alla Reggina, la quale ha inteso fare una serie di precisazioni a riguardo:

“Stiamo ricevendo diversi messaggi di info in merito la vendita dei biglietti. Ci preme comunicare che siamo in attesa di comunicazioni per aprire la vendita nella giornata di domani. I biglietti saranno venduti nelle abituali prevendite e al nuovo punto ticketing (Store) a Piazza Duomo, molto probabilmente ci sarà la prelazione per gli abbonati relativamente il posto occupato durante la stagione. Saranno venduti anche on line! Ci preme precisare che l’organizzazione dei play off/out è a cura della Lega Pro. ATTENDERE CORTESEMENTE IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE”.