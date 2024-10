Reggina-Monopoli: le domande più ricorrenti di queste ore riguardo i biglietti

E’ febbre del tifo. Subentra l’ansia da parte dei tifosi per quello che riguarda l’acquisizione del biglietto. C’è la preoccupazione di poter restare fuori ed allora quello che in tanti si chiedono in queste ultime ore è: quando prenderà il via la prevendita, se l’Oreste Granillo sarà ancora punto di vendita e se gli abbonati avranno diritti di prelazione.

Per quello che riguarda l’apertura della prevendita si attendono notizie in queste ore. C’è da ricordare che il tutto potrà avvenire subito dopo l’autorizzazione del GOS che si spera possa arrivare nella giornata di oggi, ma nulla può essere dato per certo.

Sulla possibilità di acquistare i biglietti ancora al Granillo, immaginiamo che con l’apertura del punto biglietteria ufficiale all’interno dello Store Amaranto, quello dello stadio dovrebbe essere un riferimento non più disponibile, ma che chiaramente potrebbe tornare nuovamente in ballo, nel caso in cui se ne creasse la necessità.

Non ci sono neanche in questo caso notizie certe, di sicuro chi ne avesse l’opportunità la soluzione ideale sarebbe quella dell’acquisto on line, mentre si rimane in attesa di capire la posizione degli abbonati ed eventuali diritti di prelazione.