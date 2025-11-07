Reggina – Montalto, è addio ufficiale. Il comunicato della società
E' durata pochissimo la seconda avventura in amaranto per l'attaccante
07 Novembre 2025 - 18:37 | Comunicato Stampa
“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto”.
Con questo striminzito comunicato ufficiale, la società amaranto ufficializza la separazione con l’esperto attaccante. Durata pochissimo la seconda avventura in amaranto per Montalto.