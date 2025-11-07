City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina – Montalto, è addio ufficiale. Il comunicato della società

E' durata pochissimo la seconda avventura in amaranto per l'attaccante

07 Novembre 2025 - 18:37 | Comunicato Stampa

Adriano Montalto Reggina ()

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto”.

Con questo striminzito comunicato ufficiale, la società amaranto ufficializza la separazione con l’esperto attaccante. Durata pochissimo la seconda avventura in amaranto per Montalto.

RegginaReggio Calabria Calcio