Monza, Brocchi: ‘Se la Reggina fosse partita così dall’inizio….'”

Le dichiarazioni di mister Brocchi alla vigilia del match che il Monza giocherà al Granillo contro la Reggina:

“La Reggina è una squadra forte, che se fosse partita così da inizio anno sarebbe in una posizione di classifica differente, quindi una trasferta che va affrontata con grande concentrazione, spirito di sacrificio. La Reggina pressa, ha qualità e che ha dentro giocatori molto importanti, l’impegno è duro”.

“Non possiamo tenere conto del match di martedi contro la Reggiana, dobbiamo solo ed esclusivamente concentrarci su questa. Abbiamo uno squalificato e due infortunati, oltre tre calciatori che verranno con noi ma non sono nelle migliori condizioni e che non potranno essere disponibili dall’inizio. Peccato aver perso uno come Christian (Gytkjaer), aveva raggiunto la giusta maturazione dopo un periodo di adattamento essendo straniero, ci viene a mancare sul più bello”.