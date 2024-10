Reggina, tre punti d’oro. Battuto il Monza, salvezza vicina

Si allunga il vantaggio dalla zona play out. Martedi in casa del Brescia

Tre punti che pesano tantissimo per la Reggina, schiantato il Monza grazie alla rete di Rivas che consente una vittoria che verso il raggiungimento della salvezza vale moltissimo.

Primo tempo

Baroni si affida quasi in toto all’undici che ha ben figurato a Pisa, lasciando ancora fuori Crisetig e Montalto. Insieme a loro partono dalla panchina anche Loiacono e Menez. Brocchi inserisce sin dal primo minuto Balotelli come punta centrale, ai suoi lati Boateng e D’Alessandro, in difesa torna Paletta.

Al quinto minuto il solito Folorunsho si procura un calcio di punizione dal limite ma a ridosso della linea di fondo. Sulla battuta evita pericoli un intervento di Balotelli. Reggina subito aggressiva. Al minuto quattordici, spunto interessante di Rivas che fa tutto bene, si accentra ma la sua conclusione di sinistro è debole. Ancora Reggina con un grande cross di Lakicevic, serve Bianchi ben piazzato che però colpisce male di sinistro, palla lontana dallo specchio della porta. Alla mezz’ora rischia il doppio giallo Bellusci. Fallo netto su Okwonkwo al limite dell’area di rigore, ma l’arbitro incredibilmente lascia sorvolare. Al trentaseiesimo minuto ammonito Crimi, diffidato salterà la prossima gara a Brescia, batte la punizione Balotelli e la sfera lambisce il palo. Ancora punizione, ancora Balotelli, pallone a giro, para facile Nicolas.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa ci prova nuovamente la Reggina con Di Chiara che con un tiro al volo dopo respinta su calcio d’angolo manda a lato. Al minuto numero dieci, straordinario cross di Bellomo dalla destra, alle spalle di tutti arriva Rivas che da pochi passi mette in rete, Reggina in vantaggio. Qualche attimo più tardi a tu per tu Balotelli–Nicolas, grande parata del portiere amaranto. Poco dopo la mezz’ora Brocchi manda dentro Diaw per D’Alessandro. Strappo incredibile di Rivas imprendibile, defilato finta il corss e tira, bravo Di Gregorio. Brutta caduta di Folorunsho costretto ad uscire dal campo ed insieme a lui esce dal rettangolo di gioco anche Rivas, dentro Crisetig ed Edera. Il Monza ci prova fino alla fine senza mai riuscire a trovare una conclusione pericolosa, anzi è la Reggina ad andare vicina al raddoppio. Vittoria pesantissima, tre punti d’oro che avvicinano gli amaranto alla salvezza.