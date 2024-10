Ex Reggina in carcere per furto. Valore della merce 20 euro

Non è la prima volta che il calciatore finisce nei guai

Nicki Bille Nielsen è di nuovo nei guai. L’ex attaccante – tra le altre – di Lucchese, Reggina (7 presenze in Serie A nel 2006/07) e Villareal è stato infatti arrestato qualche giorno fa e dovrà rimanere in carcere fino al 31 ottobre. Il danese si è dichiarato colpevole di aver rubato in un supermercato e di aver aggredito e minacciato alcuni dipendenti di un supermercato a Hvidovre.

Secondo la stampa danese, il 36enne avrebbe preso senza pagare tre prodotti (vino, succo di frutta e zuppa istantanea) dal valore complessivo di 176 corone, poco più di 20 euro: “Ti romperò la mascella, dovrai mangiare yogurt per sei settimane“, avrebbe detto a uno dei lavoratori che hanno cercato di fermarlo. tenendolo per il collo.

Non è la prima volta che Bille viene arrestato: un mese fa era stato condannato per aver aggredito la sua compagna nel 2018, mentre tre anni prima era stato condannato dopo una rissa con un agente di polizia.

fonte: TMW