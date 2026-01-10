Reggina: il calciomercato e l’aggiornamento sugli indisponibili

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro tra la Nissa e la Reggina, mister Torrisi ha fatto il punto sugli infortunati: “Angelo Guida era un nostro primissimo obiettivo, non è stato facile perchè il ragazzo non voleva scendere di categoria. Quando lo abbiamo cercato tra l’altro la nostra posizione non era delle migliori. La società ha fatto un grande lavoro per farlo arrivare, c’era già anche quando si è cercato Alagna. E’ l’attaccante che volevamo per caratteristiche, completo, può giocare anche in coppia con Ferraro. Di Giuliodori si era già parlato, ma la situazione si è sbloccata nell’ultimo periodo e adesso c’è la possibilità di scegliere, essere camaleontici. Sono contento perchè adesso ci sono molte più soluzioni. Abbiamo preso calciatori idonei alle nostre necessità. Adesso il mercato è chiuso.

Adejo ha recuperato, Desiato non partirà, purtroppo si è fermato Verduci. Barillà e Porcino ancora fuori come Chirico e Palumbo.