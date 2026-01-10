Reggina, Torrisi: ‘Nessuna ossessione di vincere a tutti i costi…’

E’ la vigilia di una delle sfide più attese della stagione. La Reggina si prepara ad affrontare la Nissa in trasferta, nel big match che può dire molto rispetto al prosieguo del campionato degli amaranto. Parla Torrisi in conferenza stampa: “Le partite per me non si preparano da sole. Si lavora sui dettagli perchè l’avversario come in questo caso è di qualità. E’ una gara importante ma non decisiva, hanno una proprietà forte, hanno investito molto. Non hanno mai nascosto l’obiettivo di conquistare la promozione, c’è un allenatore forte e un gruppo di qualità. Su di loro abbiamo recuperato dieci punti, nessuna ossessione di vincere a tutti i costi, ma certamente si gioca con quell’obiettivo. Arriviamo con le nostre certezze. In qualunque campo dobbiamo imporre il nostro pensiero di calcio. Edera o Di Grazia? Beh, potrebbero giocare anche insieme, poi dipende sempre dal piano gara, si valuta anche quello che si può avere durante la partita. Fanari ha bisogno di tempo, ma deve abituarsi a giocare con i grandi.

La Reggina ha dimostrato nell’ultimo mese e mezzo che è capace di adattarsi a qualsiasi tipo di gara. Scendiamo in campo con la consapevolezza di dover vincere tutti i duelli, vento o qualunque altra avversità. Lavoriamo tanto sul recupero palla, aggressione e riaggressione sono le caratteristiche del mio modello di gioco. Siamo in fiducia, è un buon momento e non era facile pensando da dove siamo partiti, veramente straordinari questi ragazzi. Il dato importante è quello del recupero palla a metà campo, forse siamo i migliori in Italia in tutte le categorie e così rischi veramente poco.

I giovani? Il merito è della società, siamo quarti in questa speciale graduatoria ma davanti a noi ci sono squadre che fanno comunque un campionato diverso”.