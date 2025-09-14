Reggina-Nissa: le formazioni ufficiali. Novità per ogni reparto
Correnti dal primo minuto, esordio del giovane Gatto, Montalto in panchina
14 Settembre 2025 - 14:07 | Redazione
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, D. Girasole, Gatto; Correnti, Laaribi, Barillà; Ragusa, Ferraro, Di Grazia. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Adejo, Salandria, Mungo, Lanzillotta, Montalto, Grillo, Porcino, Chirico
NISSA (4-2-3-1): Creuso; Rapisarda, Bruno, Silvestri, Megna; Palermo, Cittadino; De Felice, Ciprio, Kragl; Diaz. All. Di Napoli
A disposizione: Castelnuovo, Croce, Napolitano, Rotulo, Dampha, Tumminelli, Crisci, Agnello, Marino
Arbitro: Gabriele Sciolti (Lecce). Assistenti: Francesco Minerva (Lecce), Gabriele Lovecchio (Brindisi)
Ammoniti: Recupero: Spettatori: