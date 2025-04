Reggina-Nissa: prevendita biglietti, il primo dato a due giorni dalla sfida

Siracusa a riposo forzato, Reggina in campo per provare ad accorciare le distanze dalla vetta. Una occasione da cogliere necessariamente se si vuole continuare a sperare, pur consapevoli che rimane comunque una impresa, visto pure il calendario delle due squadre.

Gli aretusei, infatti, dopo la sosta avranno la possibilità di giocare due volte consecutive in casa per poi chiudere in trasferta con la Nuova Igea, mentre gli amaranto dopo aver superato brillantemente una serie di battaglie vedi Paternò, Sambiase, Vibonese e Pompei, sono attesi da altri confronti durissimi a partire da quello di domenica con la Nissa.

Per questo motivo e per quello che i calciatori continuano a dare in campo, mettendoci il massimo dell’impegno e una straordinaria voglia di arrivare sempre alla vittoria, che è importante avere una buona cornice di pubblico a sostegno, utile a spingere Barillà e soci soprattutto nei momenti di difficoltà. La prevendita non fornisce al momento dati esaltanti, visto che a due giorni dalla partita sono circa 500 i biglietti venduti, ma anche con la Vibonese, comunque, era partita in maniera fiacca, per poi avere una piccola impennata alla vigilia.