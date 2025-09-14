Reggina-Nissa, primo tempo: amaranto in vantaggio, non concesso un gol regolare. Striscione dei tifosi

“Lottate su ogni pallone con il sangue agli occhi. Avete solo un risultato, vincere il campionato“. Parte con questo striscione il match tra la Reggina e la Nissa. Un primo tempo avvincente, combattuto e con tante occasioni da gol. Reggina in vantaggio con Ferraro al quale viene annullato il gol del rappoddio assolutamente oltre la linea. Arbitro da quel momento in totale confusione. Almeno tre occasioni nitide anche per la Nissa. Sono 4507 gli spettatori di cui 2873 abbonati.

Al termine del primo tempo, in tribuna stampa è stato deposto un mazzo di fiori in ricordo di Mimmo Cannizzaro, storico steward che per anni ha prestato servizio al Granillo, proprio in questo settore.

Il gesto, compiuto dai figli, ha inteso onorare la memoria di una figura da sempre molto vicina alla Reggina e alla comunità amaranto.