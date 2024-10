Reggina, ecco il nome del possibile investitore. Ne parla anche il sindaco Falcomatà

Trattativa vera, confronti in corso, risoluzione non definita. Secondo quanto si legge oggi sul quotidiano Gazzetta del Sud, la Reggina e più precisamente la famiglia Praticò, è in stretto contatto con l’imprenditore Alfredo Citrigno, per discutere su un eventuale ingresso o acquisizione della società.

Citrigno, ex editore, è un imprenditore proprietario di alcune cliniche nel territorio della regione e componente di Confindustria. Dopo una prima fase di conoscenza, la discussione ovviamente è stata incentrata sulla situazione economica generale della società, patrimonio e debiti. Il quotidiano, venuto a conoscenza di un incontro tra le parti ed il sindaco della città di Reggio Giuseppe Falcomatà, ha interpellato il primo cittadino: “Bisogna aspettare di conoscere gli esiti della vicenda. Quando qualcuno vuole investire in città, ci trova pronti al massimo dialogo e disponibilità, se poi vuole investire nello sport ben venga.

Mi è stato comunicato che c’era tale interesse in base al loro business”.