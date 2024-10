Reggina: guarda i tuoi numeri. Il dettaglio è impressionante

Il comando della classifica, numeri impressionanti, una vera macchina da guerra così come è stata definita qualche settimana addietro dal tecnico Mimmo Toscano. La Reggina è diventata anche riferimento di curiosità e record che gli esperti seguono settimana dopo settimana per capire fino a dove potrà arrivare. Da queste parti, società, tecnico, giocatori e tifosi puntano ad un solo obiettivo, la conquista della serie B, ma i numeri che stanno accompagnando questo percorso vale la pena rimarcarli:

Intanto l’imbattibilità: sono 18 adesso le giornate come nessuno in Italia. La Juventus, è caduta la settimana scorsa sul campo della Lazio. In Europa in buona compagnia con il Liverpool.

14: le vittorie stagionali su 18 partite giocate e 4 i pareggi.

Straordinario anche il cammino casalingo con 9 vittorie su altrettanti incontri disputati.

10: le vittorie consecutive, la prima di questo percorso in casa contro il Catanzaro. Eguagliato il primato detenuto dal Foggia nella stagione 2016-2017 e ad un passo da quello del Cittadella con 11 anno 2015-2016.

40: i gol realizzati che consentono agli amaranto di essere il miglior attacco del girone.

9: le reti subìte che consentono agli amaranto di essere la migliore difesa del girone.

18: oltre all’imbattibilità, la Reggina è riuscita ad andare in gol tutte le volte che è scesa in campo in queste prime diciotto giornate di campionato. Altro record.

71: i punti conquistati nel 2019, frutto del buon finale di stagione scorso, ma soprattutto di uno straordinario girone di andata in questa stagione.

14: le reti realizzate da Simone Corazza oggi in testa alla classifica dei cannonieri.

