Reggina, oggi si giocherebbe così. Dilemma attacco

di Matteo Occhiuto – Siamo ancora abbastanza lontani da impegni ufficiali. Servirà attendere almeno il 5 agosto, quando la Coppa Italia Serie C impegnerà molte delle squadre della Lega Pro. Ma, visto l’andazzo del mercato della Reggina di Taibi e Cevoli, è possibile già da ora, iniziare a pensare a come il tecnico romagnolo possa schierare la rosa messagli a disposizione dall’ex portiere, ora DS del club di Via Petrara.

Partiamo, comunque, dal dire che un mercato del genere – praticamente quasi concluso a poco meno di un mese dalla chiusura delle contrattazioni – in riva allo Stretto rappresenta assoluta eccezione. Una situazione, a tratti paradossale, che vede gli amaranto già completi a fronte di squadre che, contemporaneamente, non hanno neanche idea della categoria in cui giocheranno.

MODULO – Tornando a noi, comunque, va innanzitutto indicato il modulo che Cevoli intende adoperare in questa esperienza in riva allo Stretto. Si partirà dal 4-3-3 e, salvo clamorosi colpi di scena, dal baby portiere Confente, arrivato in prestito dal Chievo.

DIFESA – Davanti all’estremo difensore 20enne, pochi dubbi su chi comporrà la coppia di centrali: Conson e Redolfi sono i prescelti e, vedendo le caratteristiche di entrambi, apparentemente in grado di formare un duo tecnicamente davvero ben assortito. Sulle fasce, al netto di nuovi arrivi, toccherà a Zivkov sulla sinistra e Navas o Kirwan sull’out opposto, sebbene Cevoli in questo precampionato abbia provato l’ex Akragas da esterno alto. Occhio, comunque, alle prime, buone, impressioni destate dall’ex Roma Ciavattini.

CENTROCAMPO – Gerarchie più o meno stabilite anche in mediana: certi del posto, infatti, Marino e Salandria, le mezz’ali del centrocampo a 3 amaranto. In mezzo a loro, ad oggi, dovrebbe esserci Mezavilla ma da attenzionare anche i profili di Bonetto e Franchini, oltre a dover tenere in grande considerazione il possibile – o meglio probabile – arrivo di un ulteriore tassello: sfumato Benedetti (clicca qui), l’obiettivo numero uno resta Davide Petermann.

ATTACCO – A presentare diverse incognite è, invece, il reparto avanzato. Fermo restando che uno degli intoccabili dovrebbe essere Tiziano Tulissi, in gran spolvero nel corso di questa pre-season, ancora è abbastanza incerto il quadro di chi dovrebbe partire, ad agosto, con i galloni da titolari. Molto dipenderà dal mercato: attualmente, infatti, almeno uno fra Sparacello e Sciamanna pare destinato a lasciare la Reggina. Dovendo, ad oggi, ipotizzare chi potrebbe comporre il tridente del 4-3-3 di Cevoli, indicheremmo Tulissi ed uno fra Ungaro ed Emmausso come attaccanti esterni, con Maritato o lo stesso Sciamanna, a rivestire il ruolo di perno centrale.

REGGINA 2018-2019 (4-3-3): Confente; Kirwan (Navas), Conson, Redolfi, Zivkov; Mezavilla (Franchini), Salandria, Marino; Tulissi, Ungaro (Emmausso), Maritato (Sciamanna). ALLENATORE: Roberto Cevoli.

