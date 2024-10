Reggina: tre Over in organico dei quali nessuno parla

Il tormentone delle operazioni in uscita. Sta scivolando via un'altra settimana

La Reggina sta per completare il proprio mercato in entrata, almeno per questa fase. Poi, come accaduto nella passata sessione, qualora si creassero delle buone opportunità nel finale, sarà pronta per eventuali interventi. Il tormentone delle ultime settimane è rappresentato dall’ormai famosa “lista Over” che, con l’arrivo di Crisetig ne conta dieci in più rispetto ai 18 autorizzati dalla Lega.

Taibi sa bene che pur avendo ancora molto tempo a disposizione, prima riesce a sfoltire l’organico, meglio sarà soprattutto per lo staff tecnico che oggi è costretto a gestire un numero elevato di calciatori e, come detto, molti dei quali totalmente fuori dal progetto.

E’ necessario farlo ma senza frenesia, gli errori sono sempre dietro l’angolo e bisogna ridurli al minimo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle situazioni dei soliti noti, ma ci sono tre calciatori dei quali in questo periodo di mercato si è parlato pochissimo, anzi quasi per niente. Paolo Marchi difensore che nella passata stagione, causa qualche infortunio e lo straordinario campionato di Rossi, ha trovato pochissimo spazio. Più o meno lo stesso discorso lo si può fare per Matteo Rubin, in crescendo nel finale e poi Paolucci, centrocampista di belle speranze, con il quale la Reggina ha sottoscritto addirittura un contratto triennale.

Solo su quest’ultimo c’era stato un iniziale interessamento del Monopoli, subito stoppato dall’importante situazione contrattuale del calciatore, per il resto totale silenzio.