Reggina-Paganese, la voce dei tifosi amaranto: ‘Gioia infinita ma piedi per terra’

I tifosi della Reggina dopo il match contro la Paganese, sono soddisfatti per la prestazione, in particolar modo nel secondo tempo gli amaranto si sono espressi al meglio. Alcune delle considerazioni degli 8.247 spettatori totali.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Don Giovanni Zampaglione (parroco di Roghudi e tifoso della Reggina)

Rita Calluso (tifosa della Reggina)

Ad un paio di giorni dalla trasferta di Catanzaro, il primo tempo è stato abbastanza difficile, nel secondo siamo riusciti a ribaltare le sorti della gara, la squadra è una macchina da guerra. I ragazzi hanno dimostrato impegno, dimostrando a tutti grazie al lavoro del mister di non dare adito a polemiche con la formula del “testa bassa e pedalare”, visto che i giocatori non sono automi e non si può ribattere per novanta minuti, il dodicesimo uomo in campo è il pubblico, i ragazzi hanno grande senso di appartenenza undici gare sono ancora molte. Saranno sette giorni di fuoco speriamo di far risultato anche nella trasferta di mercoledì e la prossima in casa.