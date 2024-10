Reggina-Parma: il doppio ex Nicola Amoruso in controtendenza

96 presenze 40 gol con la maglia della Reggina e idolo dei tifosi, solo 17 presenze e comunque 5 reti con quella del Parma. Facile immaginare verso quale parte si possa indirizzare la simpatia per Nicola Amoruso, doppio ex della sfida che domenica si giocherà al Granillo. Lunga intervista su parmatoday.it per l’indimenticato bomber amaranto, di seguito i due passaggi che riguardano la Reggina:

“Credo sia una bella lotta, ma in questo momento penso che abbia qualcosa in più la Reggina. Sono convinto che sarà una partita combattuta”.

I due calciatori decisivi

“Fronte Parma dico Schiattarella. E’ l’ago della bilancia. Può fare la differenza la sua intelligenza tattica. Dall’altro lato scelgo Galabinov”.

foto: Maurizio Laganà