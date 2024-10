Reggina-Parma: il dato dei biglietti venduti il primo giorno di prevendita

Gli inviti arrivano da più parti. Sono stati per primi i calciatori della Reggina con in testa il capitano Giuseppe Loiacono, a chiamare a raccolta i tifosi della squadra amaranto. La vittoria contro il Vicenza ha riportato grande entusiasmo, nella giornata in cui sono arrivati diversi risultati che hanno consentito a Galabinov e compagni di avvicinarsi sensibilmente alla parte alta della classifica, seppur in numerosa compagnia.

Il dato dei biglietti venduti

La società ha fatto la sua parte. In realtà qualcosa si era già mosso in occasione della gara interna contro la Spal con il deciso abbassamento dei prezzi rispetto alle prime due uscite stagionali al Granillo. Per la sfida con il Parma si è andati incontro agli Under 18 che potranno acquistare il biglietto allo stesso prezzo degli Under 10, con un ulteriore riduzione rispetto al solito. I tre punti di Vicenza, l’attuale posizione in classifica ed il blasone dell’avversario dovrebbero spingere i tifosi della Reggina a riempire in maniera considerevole gli spalti del Granillo. Il dato del primo giorno di prevendita segna circa 1300 biglietti venduti, vedremo come proseguirà nei prossimi giorni. Nel conteggio sono sempre esclusi accrediti ed ingressi gratuiti.