Reggina, Luca Gallo ai tifosi amaranto: ‘I ragazzi hanno bisogno di voi’

Non ha mai amato fare appelli per convincere i tifosi ad andare allo stadio. Il presidente Luca Gallo ha sempre pensato che ognuno debba scegliere liberamente come seguire l’amata Reggina, ma in occasione della prossima sfida, quella che gli amaranto giocheranno con il Parma, il massimo dirigente ha voluto fare una eccezione, con una sorta di invito pubblicato sul proprio profilo twitter:

Leggi anche

“I ragazzi hanno bisogno di voi”