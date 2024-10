Reggina-Parma: aumenta il dato dei biglietti venduti, l’ultimo aggiornamento

Ancora poco meno di quattro giorni per riempire il Granillo

Abbiamo deciso di monitorare giorno dopo giorno il percorso di prevendita che porterà alla sfida di domenica pomeriggio tra la Reggina e la corazzata Parma. Si è scomodato in maniera insolita anche il presidente Luca Gallo per invitare i tifosi amaranto a sostenere la squadra, chiedendo di essere quanto più numerosi possibile allo stadio per un incontro di particolare interesse.

Leggi anche

Ancora diversi giorni per l’acquisto del biglietto

In città non si parla d’altro, stessa cosa sui social dove si continua ad invitare la gente ad acquistare il tagliando per assistere all’incontro. C’è mobilitazione ovunque perchè ci si rende conto che la partita è di quelle importanti e seppur solo alla nona giornata, potrebbe avere un certo significato nell’immediato futuro. Ad oggi sono circa 2700 i biglietti venduti dopo un giorno e mezzo di prevendita, esclusi sempre gli accrediti e gli ingressi omaggio (la quota sale a 3000). La possibilità di acquisto sarà fino ad un minuto prima l’inizio del match.