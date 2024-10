Reggina-Parma: record di spettatori e Curva Sud spettacolare (foto)

Poteva e doveva finire solo così, con una vittoria. L’entusiasmo crescente che si era registrato in settimana, si è tramutato in una grande partecipazione del popolo amaranto alla supersfida tra la Reggina ed il Parma.

Vittoria meritata. Galabinov a quota 5

L’ha spuntata la squadra di Aglietti, al termine di una prestazione impeccabile nella prima parte e di sofferenza nella seconda, tante occasioni da rete, la quinta marcatura di Galabinov e la seconda di Menez. Ai ducali non è bastato il solo Vazquez, tropo motivata e concentrata questa Reggina per poterla superare. Tre punti pesantissimi dopo quelli di Vicenza che proiettano la squadra amaranto al terzo posto della classifica, addirittura a sole quattro lunghezze dalla capolista Pisa.

Record di spettatori e grande Curva Sud

E nella giornata che segna il grande passo in avanti della Reggina, si registra pure il record assoluto stagionale per quello che riguarda le presenze allo stadio con 8693 spettatori, superando così quello di Lecce-Parma con 8442. E nel contesto di una giornata calcisticamente splendida, lo straordinario contributo della Curva Sud che non ha mai smesso di sostenere la Reggina. Tanto amaranto sugli spalti con bandiere e sciarpe sventolate prima, durante e dopo il match. E terminato il consueto coro tra Curva e giocatori, gli applausi per il presidente Luca Gallo al grido di: “Gallo, Gallo, Gallo, noi abbiamo un presidente che ci porta in serie A“.