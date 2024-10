Reggina-Parma, Aglietti: ‘Grande prova della squadra. Non guardiamo la classifica’

La Reggina batte il Parma e vola in classifica. Gli amaranto superano 2a1 i ducali con le reti di Menez e Galabinov, Vasquez accorcia le distanze ma non basta. Le parole di Alfredo Aglietti al termine della gara ai microfoni di Sky.

Leggi anche

“Grande prova da parte della squadra. Nel finale abbiamo avuto paura della beffa, c’è stata un pò di fatica ma abbiamo gestito bene il gol del 2a1. Anche contro il Parma abbiamo concesso poco, chiudendo tutti gli spazi. La squadra ha costruito numerose occasioni, specie nel primo tempo, è mancata un pò di lucidità sotto porta. Questa vittoria ci regala autostima e convinzione, ma non guardiamo la classifica. Siamo tutti lì, il campionato è difficile, livellato verso l’alto.

E’ stato importante avere il giusto approccio alla gara. Dopo Pisa ne avevamo parlato, lì la squadra era stata passiva mentre sia a Vicenza che oggi si è visto un cambiamento. Non ci possiamo godere la vittoria, abbiamo altre due partite in questa settimana. La prestazione e il gol di Di Chiara? L’avevamo preparata così, dalla sua parte avevamo campo. S’impara anche dagli errori. Dopo tanti anni, credo di aver raggiunto la giusta maturità. In un campionato così, bisogna sempre avere equilibrio e dare tranquillità alla squadra”.