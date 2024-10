Reggina, Pasino: ‘Denis sa cosa è una piazza calda’

Si parla tantissimo di German Denis in questi giorni e l’arrivo dell’attaccante argentino ha suscitato clamore a livello nazionale, tantissimo entusiasmo dalle nostre parti. In occasione della trasmissione “Buongiorno Reggina” in onda su Reggina Tv, è intervenuto l’ex amaranto Rubens Pasino che di Denis ha detto: “Reggio è una piazza molto calda ed in questo senso non è seconda a nessuno anche per quello che riguarda l’affetto. Uno come Denis, argentino, è abituato ad ambienti così.

Dal punto di vista fisico è integro, mi auguro segni tanti gol, sicuramente più di quanti ne feci io. La Reggina ha preso ottimi giocatori ed un grande allenatore come il mio ex compagno Mimmo Toscano. Conosce l’ambiente, è nato a Reggio è farà sicuramente bene”.

