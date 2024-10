Reggina, Patti: ‘Si vince con la qualità. Nessuno credeva in Mastour’

Intervenuto alla trasmissione “Passione Amaranto”, il primo collaboratore del Ds Taibi, Matteo Patti, ha parlato del pareggio della Reggina contro l’Entella e dell’enorme qualità presente all’interno dell’organico amaranto: “Siamo tutti un pò dispiaciuti per il pareggio contro l’Entella. Sul piano delle prestazioni, però, si sta continuando il percorso della passata stagione, dimostrando grande sicurezza, personalità e l’atteggiamento giusto.

La serie B ha un livello tecnico superiore, un campionato dove non ci sono squadre materasso o partite facili. La nostra qualità potrebbe fare la differenza ed è proprio per questo che mister Toscano mette in campo tanti giocatori tecnicamente assai dotati.

Mastour è forte, molto forte. Lo abbiamo cercato e voluto quando nessuno credeva più in lui. Siamo riusciti a portarlo alla Reggina e di questo ne siamo contentissimi. E’ cresciuto moltissimo, insieme a tutti gli altri sarà determinante per il gruppo.

Mister Toscano è una persona di grande equilibrio ed attentissimo. Lo ha stimolato, sollecitato e poi sappiamo che è unico nel saper tirare fuori da ogni calciatore il meglio“.