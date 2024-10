La Reggina anche penalizzata dentro i play off. La nuova classifica dopo Viterbo

Con il recupero della terza giornata di andata, la Reggina completa il quadro delle gare giocate per quello che riguarda la prima parte di stagione. Il bottino raccolto è davvero soddisfacente con 28 punti conquistati, l’ottavo posto e quindi zona play off. Certo, pensando ai sei che verranno decurtati per via delle penalizzazioni è davvero un peccato, ma tenuto conto che solo i primi due arriveranno a breve e per gli altri se ne parlerà più avanti, potrebbe non esistere il pericolo di uscire anche momentaneamente dalla zona play off, mantenendo questo passo.

Intanto in virtù di questo recupero ecco l’attuale classifica:

Juve Stabia (-1) 46

Catania, Trapani 37

Catanzaro 34

Rende (-1) 31

Monopoli, Vibonese 29

Reggina 28

Casertana 26

Potenza 25

Cavese 22

Sicula Leonzio 20

Rieti 19

V. Francavilla 18

Viterbese 16*

Siracusa (-1) 15

Bisceglie 15

Matera (-5) 11

Paganese 8

*Viterbese con sei gare da recuperare

Leggi anche

Leggi anche