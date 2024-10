Reggina… e sono dieci. Scelte iniziali sbagliate o cambi azzeccati?

Con la rete realizzata da Alessio Viola contro la Viterbese, salgono a dieci i gol messi a segno “dalla panchina”. Sta diventando quasi una caratteristica della Reggina che spesso, nell’arco di questo campionato, ha mostrato un doppio volto tra primi tempi abbastanza discutibili e riprese di livello decisamente superiore.

La questione riguarda lo schieramento iniziale e quindi le scelte del tecnico sull’undici mandato in campo sin dal primo minuto e quello che succede invece quando c’è la necessità di recuperare uno svantaggio, con l’inserimento di nuovi calciatori. I pareri sono ovviamente diversi e discordanti tra chi ritiene che Cevoli abbia una grande abilità ad individuare a gara in corso le giuste soluzioni per raddrizzare e addirittura ribaltare il match e chi invece sostiene che l’errore avviene nel momento in cui si scelgono gli elementi e l’atteggiamento tattico di inizio gara.

Diventata oramai quasi una costante, certamente sia l’una che l’altra considerazione devono comunque diventare per l’allenatore amaranto, spunto di riflessione.