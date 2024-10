Reggina-penalizzazioni: Fissato l’orario dell’udienza, ci sarà anche il DG Iiriti

C’è molta attesa da parte della società ma anche dei tifosi, per capire quello che verrà fuori dalla discussione del ricorso presentato dalla Reggina, riguardo la penalizzazione subìta. Otto punti che gli avvocati sanno bene di non poterli annullare completamente, ma certamente battaglieranno per arrivare ad una riduzione che potrebbe essere quantificata in un paio di sconto.

Davanti alla Corte Federale D’Appello ci si vedrà alle 17 di questo pomeriggio ed oltre agli avvocati, il DG Iiriti ci ha fatto sapere che sarà presente per assistere alla dibattimento in prima persona. Quest’ultimo ha già manifestato fiducia riguardo l’esito finale.

