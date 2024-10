Reggina, basta esperimenti. C’è vera e diffusa preoccupazione tra i tifosi

La stagione non deve e non può finire alla sesta giornata. Intanto Ba sarà regolarmente in campo

Il Giudice Sportivo, letto il referto del direttore di gara, ha decretato che la partita tra la Reggina e l’Acireale dovrà avere la sua prosecuzione per l’intero secondo tempo, vista la sospensione avvenuta al termine della prima frazione, per il malore accusato dal signor Giordani. Alle spalle tutte le insinuazioni e le solite voci che puntualmente spuntano aggravando situazioni che invece si sono sviluppate per come erano state inizialmente raccontate.

Agli amaranto rimane la possibilità quindi, di giocarsi i tre punti in quarantacinque minuti, sapendo però di essere sotto di una rete e di un uomo per l’espulsione del centrocampista Ba. Operazione tutt’altro che semplice visto pure il momento della squadra che continua a fare grande fatica. A proposito di Ba, invece, non essendosi concluso l’incontro, non è stato presentato un referto ufficiale del match e quindi il giocatore potrà essere regolarmente in campo per la sfida di domenica contro il Siracusa. Sconterà certamente la sua squalifica, ma solo dopo aver recuperato il secondo tempo della gara con l’Acireale.

In questa settimana mister Pergolizzi dovrà lavorare ancora sui difetti di un gruppo che continuano a evidenziarsi sul piano fisico e tattico.

Speriamo non proseguano invece gli esperimenti, non è più pensabile che dopo un lungo periodo di preparazione e cinque giornate di campionato, si continui a provare uomini e moduli. In campo chi sta meglio e soprattutto chi corre. Tra i tifosi c’è la seria preoccupazione che un eventuale passo falso in terra aretusea possa già decretare la fine del campionato per la Reggina e questo non può e non deve accadere.