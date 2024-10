Reggina. Pergolizzi a tutto campo. La Scafatese, le ambizioni e Rosseti

A due giorni dall’attesa sfida tra la Reggina e la Scafatese, il tecnico Pergolizzi in conferenza stampa: “Il risultato con la Nuova Igea è stato importante, ti dà morale, fiducia. Non è stata la partita perfetta e sotto questo aspetto bisogna migliorare, va coperto meglio il campo nelle due fasi ma con il tempo tutto arriverà con il crescere della condizione. Non siamo al top ma ci stiamo arrivando. La gara con la Scafatese? Ha la sua importanza perchè entrambe puntano alla vittoria del campionato e hanno ottimi organici, siamo alla seconda di campionato, il risultato è certamente importante, ma non determinante. Comunque niente alibi.

La Reggina deve avere rispetto degli avversari ma nessun timore. Dobbiamo guadagnarci tutto sul campo, la conoscenza di quello che fanno gli altri è importante, ma è decisivo quello che faremo noi. La Scafatese è una buona squadra, ma lo siamo anche noi, il tempo dirà chi è migliore. Il calcio non è una scienza esatta. Tutti disponibili, per fortuna l’infermeria è vuota compreso Rajkovic. Rosseti è una situazione che ho trovato, sta provando a recuperare, sarà lui a dirci quando è pronto, ci vuole tempo. Lo attendiamo, ma la società mi ha messo nelle condizioni di fare scelte diverse. Urso nell’arco della sua carriera ha dimostrato duttilità nel reparto di centrocampo”.