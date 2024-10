Reggina: mister Pergolizzi sull’addio di Lumia e poi una anticipazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro Reggina-Scafatese, mister Pergolizzi risponde rispetto all’impiego per la prossima gara di un Over o un Under in porta e poi inevitabile la domanda sulla rescissione consensuale del portiere Lumia: “Per quello che riguarda la scelta del portiere di domenica non vi posso dare indicazioni, ma certamente convocheremo un Under e Over. Lumia? E’ una sua scelta, non teniamo nessuno qui controvoglia ha dato le sue spiegazioni, certamente ci dispiace perchè si puntava anche su di lui. La scelta, ripeto, è personale“.

Di fatto il tecnico conferma il ritorno alla convocazione di Martinez. Poi si vedrà chi sarà il titolare.