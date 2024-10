Reggina: Pergolizzi a colloquio con la dirigenza

Prima la Scafatese, poi il Siracusa. E’ successo esattamente quello che si è già vissuto nel recente passato. La Reggina non riesce a spuntarla in nessuno degli scontri diretti e così, dopo sole sei giornate di campionato, si trova lontana dalla vetta di ben sette punti. Che si spera di poter ridurre nel pomeriggio di mercoledi, quando ci sarà da recuperare il secondo tempo della sfida con l’Acireale, ma ricordando che gli amaranto sono sotto di un gol e di un uomo per l’espulsione di Ba.

Il dopo Siracusa, nonostante le rassicurazioni del tecnico Pergolizzi sulla crescita certa della squadra e su un campionato ancora tutto da giocarsi, ha comunque segnato un momento di riflessione da parte della società che, certamente, si aspettava un inizio di stagione diverso. E così, vista la settimana cortissima, alla ripresa delle fatiche, quindi lunedi, ha convocato il mister per un confronto.

Pergolizzi non ha diretto l’allenamento seppur nella giornata in cui, all’indomani di una partita, spesso ci si dedica allo scarico. Non si conoscono i contenuti del dialogo con la dirigenza, ma è facile immaginare che da una parte la società abbia chiesto spiegazioni sul rendimento attuale, i risultati, le scelte e dall’altra il tecnico abbia fornito delle motivazioni che al momento potrebbe essere ritenute valide.

Se la posizione di Pergolizzi sia in discussione si può ipotizzare ma non vi è alcuna certezza, anche perchè nessuno dei dirigenti parla ormai da diverse settimane, certamente il match di mercoledi oltre a essere importante per la squadra, lo sarà anche per lui.