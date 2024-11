Reggina: i dubbi di Inzaghi, le condizioni di Gagliolo e la voglia di vincere

Vigilia di Reggina-Perugia, match dai signifcati importanti per entrambe le squadre che hanno un solo obiettivo, tornare a vincere. Gli amaranto non vedono l’ora di scendere in campo per riscattare nell’immediato la sconfitta di Parma e riprendere il cammino, ben consapevoli che il seguito del calendario presenta incontri complicati consecutivamente contro Cagliari e Genoa. Il Perugia ha vissuto una settimana burrascosa tra dimissioni, rescissioni e ritorni, come quello di mister Castori nuovamente sulla panchina dei biancorossi dopo l’esonero di qualche mese fa.

Leggi anche

I dubbi di mister Inzaghi

Inzaghi è alle prese con alcuni dubbi che riguardano lo schieramento iniziale. Tra i pali c’è chi ipotizza l’esordio di Ravaglia per Colombi, non impeccabile a Parma, Gagliolo si è allenato poco questa settimana e rimane in dubbio, al suo posto pronto Camporese. Certe le novità in mezzo al campo con Crisetig fuori da due giornate, per scelta tecnica e Obi pienamente recuperato che scalpitano per una maglia da titolare, mentre l’unico che appare inamovibile sulla mediana è Majer. Il tridente offensivo dovrebbe essere confermato con Canotto a destra, Rivas a sinistra e Menez al centro dell’attacco, anche se l’ipotesi di un Perugia abbottonato potrebbe far pensare ad una soluzione offensiva differente e quindi con Gori subito dentro. Da capire le condizioni di Santander, non convocato la scorsa settimana a Parma per un fastidio muscolare. Intanto buona la risposta dei tifosi amaranto in prevendita, anche se siamo lontani dai numeri registratisi in occasione del derby con il Cosenza.