Reggina-Perugia: la probabile formazione amaranto. Stellone cerca il vice Menez

Insieme alla bravura, dai più mister Stellone viene ritenuto anche un allenatore fortunato. Punti di vista, certamente non lo è per quello che riguarda gli infortuni, visto che da quando è arrivato la sequenza è stata davvero impressionante ed in nessun modo si riesce a venirne fuori completamente. Nella solita conferenza pre gara, dopo aver annunciato i rientri di Cionek, Stavropoulos e Rivas, ha comunicato lo stop di Menez, vittima di una risentimento muscolare che lo terrà fuori per almeno le prossime tre gare e forse più. Ci saranno le solite rotazioni, ma la curiosità maggiore è quella di capire chi andrà a sostituire il francese, premesso che un giocatore con le sue qualità è di fatto insostituibile soprattutto in questo particolare momento della stagione.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Micai, Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Crisetig, Bianchi, Folorunsho, Kupisz (Adjapoong); Cortinovis (Lombardi), Galabinov. All. Stellone