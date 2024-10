Reggina-Picerno, Giacomarro: ‘Amaranto squadra più forte del campionato..’

Queste le dichiarazioni di Domenico Giacomarro, tecnico del Picerno, in sala stampa post gara.

“La Reggina è la squadra più forte, il campionato può perderlo solo lei. Tranne qualche palla vagante, abbiamo inizialmente ben arginato gli amaranto. Se poi vai sul 2-0 avremmo parlato di altre cose. La forza della Reggina è comunque stata evidente.

Avremmo dovuto fare la partita perfetta per poter portare punti a casa, l’abbiamo ben fatto per 40 minuti, poi l’1/2 è stato micidiale per noi.”